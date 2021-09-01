Kemal Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evlimi? Kaç çocuğu var? Kemal Albayrak hangi partili? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

KEMAL ALBAYRAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

65 yaşında olan Kemal Albayrak, Kırıkkale'nin Ahılı ilçesinde 1956 yılında doğmuştur. Kemal Albayrak'ın baba adı Hüseyin, anne adı Ayşedir. Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Aynı Üniversitede Master yaptı.

Kırıkkale’de Öğretmen ve İdareci, Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Ahılı Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

Kemal Albayrak, XX. (24.12.1995 – 18.04.1999) ve XXI. Dönem (18.04.1999 – 03.11.2002) Kırıkkale Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. XXI. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi oldu. Orta düzey İngilizce biliyor.

KEMAL ALBAYRAK HANGİ PARTİLİ?

Kemal Albayrak, siyasete Refah Partisi’nde başladı. Bu partinin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’nde, sonra AK Parti’de, daha sonra İYİ Parti’de çalışmalarını devam ettirdi.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Kemal Albayrak, evli olup 3 çocuk babasıdır.