Kemal Gülman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim?

Kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli(30) ile objektiflere yansıyan Kemal Gülman'ın, lüks teknesinde genç sevgilisiyle sohbet edip, öpüştüğünün görüntülenmesinin ardından merak edilen isismler arasına girdi. Ünlü iş insanı Kemal Gülman'ın hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

1932 doğumlu olan Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir kuruluştur. Türkiye'nin en büyük şirketlerindendir. Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişileri listesinde ilk 100'de yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman, 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik gibi alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.

88 yaşındaki iş insanı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.

Eda Cideli'nin, Gülman'ın yedi yıldır süren boşanma davasında görev alan avukatlardan biri olduğu ortaya çıktı.