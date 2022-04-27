‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’ iddiası gündem oldu! Parti kurmayları detaylarıyla aktardı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı “çıkışı” parti kurmayları değerlendirdi. Kurmaylar, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil çıktığı yolu ilan etti” yorumunu yaptı.

‘ADAYLIK SİNYALİ'

Kılıçdaroğlu’nun hem “adaylık sinyali” verdiğini belirten parti kurmayları şunları kaydetti:

“Genel başkan, ‘Ben bir yola çıktım. Artık bütün dava arkadaşlarım bir karar vermeli, ya çıktığım yolda benle yürürler ya da nerede yürümek isterlerse orada yürüsünler’ dedi. Bu sadece adaylığa yönelik değil, bir sistemi değiştirmekle ilgili bir meseleydi. Adaylık da dahil çıktığı yolu ilan etti ve ‘İnsanlar taraflarını belli etsin’ dedi. Bunu tüm halka, sivil toplum kuruluşlarına, siyasilere söyledi.”

‘İTTİFAKTA KARARLIYIZ’

Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masadaki diğer liderlere bir göndermede bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan kurmaylar, “Sayın Kılıçdaroğlu, 6’lı masadaki toplantıdan kısa süre sonra böyle bir konuşma yaptı. Önceki gün yapılan MYK toplantısında da ‘ittifakın tam bir kararlılıkla yoluna devam etmesinin kararlaştırıldığını’ anlatmıştı” bilgisini paylaştı.