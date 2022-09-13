Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"

CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla ülkücüleri ayağa kaldırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkücü kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığını anlattı. O anlara ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” notunu ekledi.

ÜLKÜCÜLER AYAĞA KALKTI

CHP'li Özkan'ın paylaşımına çok sayıda ülkücü tepki gösterdi. "Gerçek ülkücüler asla böyle bir şey yapmaz. Bu tiyatrocuları nereden buldunuz?" şeklinde soru yönelten sosyal medya kullanıcıları Özkan'a hakaret içerikli mesajlar da attı. Öte yandan "İri olacağız diri olacağız" şeklinde slogan atılan Kılıçdaroğlu için üzüldüklerini belirten izleyiciler "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özeniyor yazık"" ifadeleri kullanıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu "Bozkurt Kemal" ve "İri olacağız, diri olacağız" sloganlarıyla karşılandı! Bir an olsun yerine koymuş yazık

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