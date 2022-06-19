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  3. Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapısına gidecek! "En kısa zaman da görüşmek üzere"

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapısına gidecek! "En kısa zaman da görüşmek üzere"

Dün İzmir'de gerçekleştirilen Çiftçi Buluşmaları'nda 3 çiftçi kadının "Hayvancılık öldü. Biz yokuz artık. Bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim." sözleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı twitter hesabından sözlerin doğru olmadığını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu verilen cevaba "En kısa zaman da görüşmek üzere" şeklinde gönderme yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapısına gidecek! "En kısa zaman da görüşmek üzere"

Sürekli olarak bir yerlerin kapısına giderek sözde tepkilerini dile getirmeye çalışan, gittiği yerlerden kapının ardına geçemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef aldı. İzmir2de gerçekleştirilen Çiftçi Buluşmalarında 3 çiftçi kadının sözleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı edilen sözlerin doğru olmadığı belirtmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığını kapısına gideceği haberini verdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapısına gidecek! En kısa zaman da görüşmek üzere

Çiftçilerin yaptığı açıklama sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı resmi twitter hesabından; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir." şeklinde paylaşım yaptı.

 

 

"TARIM BAKANLIĞI, HAZIRLIĞINIZI YAPIN"

Yapılan paylaşım sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, Et ve Süt Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve SADAT'ın ardından şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gideceğini söyleyerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı2na gideceğini söyleyerek; Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" şeklinde paylaşım yaptı.

 

 

 

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