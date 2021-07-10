Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Tartışmalara son noktayı koydu

2023 yılında yapılacak olan seçimler için şimdiden Millet İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşulmaya başlandı. İYİ Parti cephesi Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyor, CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adı geçiyor. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bir açılışta yaptığı "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" sözleri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğu şeklinde yorumlandı.

"ONLARA DANIŞMADAN BU KİŞİNİN ADAY OLACAĞINI AÇIKLAMASI YANLIŞ OLDU"

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı aradı. Çölaşan'ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu," Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu…Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu.” dedi.

"ACELE SÖYLENMİŞ SÖZLERDİR"

Çölaşan'ın yazısına göre Kılıçdaroğlu, “Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” diyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan derken sürpriz isim gündeme bomba gibi düştü