Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2022 Salı puan durumu | 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Bira fiyatları 2022 güncel kaç TL? Tuborg, Efes, Bomonti, Carlsberg ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?2022 Muş Alparslan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107810053Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak nitelediEskihisar - Topçular feribot ücreti 2022 | Eskİhisar Yalova feribot ücreti ne kadar, kaç TL?2022 Marmara Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107210844İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?Bakan Karaismailoğlu incelemişti! Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı vatandaşı rahatlatacak!Gözde çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den üzen haber! Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı!Son dakika | Beşiktaş, koronavirüsün pençesinde! İki kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı olduğu personellerin çalışmadığını belirterek," Varsa terörist yakala yakasından, götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor, yapamıyor çünkü yok böyle bir şey. İftira atacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, "O kadar kin o kadar öfke duyuyorlar ki. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımız üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı rahatlıkla atabiliyorlar. Bunların inançları bizim inancımıza benzemiyor. " dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

İBB'ye DİAYDER referansı ile giren ve PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen personellerin tutuklanmasını yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alınmak istediğini ifade ederek, belediyede terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalıştığına yönelik açıklamaları iftira olarak nitelendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

TERÖRİSTLER ÇALIŞMIYORMUŞ, İFTİRAYMIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İntikam alacaklar Kimden Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Neymiş orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Senin görevin teröristi yakalamak değil mi? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakala yakasından, götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor, yapamıyor çünkü yok böyle bir şey. İftira atacak. "

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT