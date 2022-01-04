Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu savundu! İBB'deki terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalışmasını iftira olarak niteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "O kadar kin o kadar öfke duyuyorlar ki. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımız üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı rahatlıkla atabiliyorlar. Bunların inançları bizim inancımıza benzemiyor. " dedi.

İBB'ye DİAYDER referansı ile giren ve PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen personellerin tutuklanmasını yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alınmak istediğini ifade ederek, belediyede terör örgütüyle iltisaklı kişilerin çalıştığına yönelik açıklamaları iftira olarak nitelendirdi.

TERÖRİSTLER ÇALIŞMIYORMUŞ, İFTİRAYMIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İntikam alacaklar Kimden Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Neymiş orada teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Senin görevin teröristi yakalamak değil mi? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakala yakasından, götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor, yapamıyor çünkü yok böyle bir şey. İftira atacak. "