Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1- 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Valilik kararıyla iptal edildi. Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ŞAKŞAKÇILIK YAPMAYIN"

Valilere karşı tehditkar bir söylemde bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"