Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda valiler için sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili tepki çekti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1- 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Valilik kararıyla iptal edildi. Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!

"ŞAKŞAKÇILIK YAPMAYIN"

Valilere karşı tehditkar bir söylemde bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"

Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı, devletin valilerini tehdit etti!

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