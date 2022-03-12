Kemal Kılıçdaroğlu SİHA'ların başarısını sahiplendi: "Ben Erdoğan'dan önce desteklemiştim"

Türk savunma sanayii her geçen gün başarısını artırırken yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) muharebe alanlarında gösterdiği etkiyle uluslararasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Özellikle Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan ve son olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalardaki Türk savunma araçlarının başarısı dünya arenasında taleplerin de artmasına yol açtı.

Konuyla ilgili bir televizyon kanalındaki canlı yayında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde gösterdiği başarıyı adeta sahiplendi.

"ERDOĞAN'DAN ÖNCE DESTEKLEDİM"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dünyanın dikkatini çeken SİHA'larla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu "SİHA var evet ama her şey SİHA'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ben onları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİİ AK PARTİ İLE BAŞLAMADI"

Açıklamalarına devam eden CHP lideri, İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, "Savunma sanayiine ağırlık verme stratejisi AK Parti ile başlamadı, Özal ile başladı. SİHA var evet ama her şey SİHA’dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan’dan önce desteklemiş biriyim." şeklinde konuştu.

"FABRİAKLARINI GİTTİM GEZDİM"

O dönemde fabrikaları gezdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Selçuk Bayraktar’ın babası henüz hayattaydı o zamanlar. Eski Refah Partilidir. Fabrikaları İkitellide’ydi. Kendilerine haksızlık yapıldığını, engellendiklerini düşünüyorlardı. Gittim gezdim, kendilerini dinledim. Hazırladıkları görselleri izledim." dedi.