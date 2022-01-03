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  3. Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesi işgal altında kalan Suriyelilere, dalga geçer gibi "Ülkenize dönün, barış içerisinde yaşayın" çağrısında bulundu!

Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesi işgal altında kalan Suriyelilere, dalga geçer gibi "Ülkenize dönün, barış içerisinde yaşayın" çağrısında bulundu!

Mersin'de Metro temel atma töreninde, Suriyelilere "ülkenize dönün" çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesi işgal altında kalan Suriyeli vatandaşları adeta ölüme davet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesi işgal altında kalan Suriyelilere, dalga geçer gibi "Ülkenize dönün, barış içerisinde yaşayın" çağrısında bulundu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Mersin'de düzenlenen Metro temel atma töreninde bir araya geldi. Törende, ırkçı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu, zor durumda olan Suriyeli vatandaşları ülkelerine gitme konusunda uyararak  "Ülkenize dönün, orada barış içerisinde yaşayın" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesi işgal altında kalan Suriyelilere Ülkenize dönün, barış içerisinde yaşayın çağrısında bulundu!

"DALGA GEÇER GİBİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriyeli vatandaşları savaşın ortasında kalan ülkelerine göndermek için sarf ettiği cümlelere, sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. "Ülkenizde barış içerisinde yaşayın" diyen CHP liderine, "Savaşın ve katliamın ortasında kalan Suriye'de 'barış içerisinde yaşayın" diyen Kılıçdaroğlu, bu kadar acımasız olamazsın", "Savaş ortasında kalan Suriyeli vatandaşlara dalga geçer gibi 'ülkenize gidin, barış içerisinde yaşayın' diyemezsin" gibi yorumlar geldi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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