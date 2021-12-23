Nazik isminin anlamı nedir, Nazik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Layiha ne demek, TDK'ya göre Layiha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali ortaya çıktı! Yıllardır merak ediliyordu, son görüntüleri herkesİ rahatlattı2022 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810305Mengü isminin anlamı nedir, Mengü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sayar isminin anlamı nedir, Sayar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?ATV Müge Anlı full izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeGelinim Mutfakta 23 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 23 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107690152
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözler nedeniyle açılan davada 80 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kullandığı ifadeler nedeniyle birçok kez hakkında tazminat davası açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı. 

TBMM'de partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ithamlarda bulundu. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları da mahkemeye başvurdu. 

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINA YÖNELİK TAHKİR EDİCİ NİTELİKTE

Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalının partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan birtakım ithamlarda bulunduğunu, davalının ifadelerinin müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu bildirdi.

Davalı tarafın sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını dile getiren Aydın, davanın kabulünü istedi.

Davaya konu konuşmanın TBMM'de yapıldığını belirten Aydın, "Grup toplantısında yapılan konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğu için müvekkilim cezai olarak herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Yani başvuracağı tek yol eldeki manevi tazminat dosyasıdır. Bu nedenle manevi tazminat talebimizin tümden kabulünü istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN SAVUNMA

Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek, ona iftira atmak ya da kişilik haklarına saldırıda bulunmak kastıyla bu sözleri söylemediğini belirtti.

AİHM'in benzer olaylarda verdiği emsal kararları dosyaya sunduklarını bildiren Sultan, davacının tazminat talebini de yüksek bulduklarını ifade ederek davanın reddini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

Erdoğan, 26 Ocak 2021'de partisinin TBMM grup toplantısındaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT