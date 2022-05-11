Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok, sözleri başına iş açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23. 03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmalarında kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada 30 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.
Hüseyin Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen manevi tazminat davasında,
Kemal Kılıçdaroğlu, 23. 03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi."
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen manevi tazminat davasında,— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) May 11, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu,2303.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.