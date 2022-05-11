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Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok, sözleri başına iş açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok, sözleri başına iş açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23. 03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmalarında kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada  30 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok, sözleri başına iş açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek

Hüseyin Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülen manevi tazminat davasında,
Kemal Kılıçdaroğlu, 23. 03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi."

 

 

Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok, sözleri başına iş açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek

Bölge Gündem Editör Ekibi
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