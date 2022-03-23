Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammı açıklaması: Güncellenmesi lazım, asgari ücret olmaktan çıktı zaten

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin güncellenmesi gündeme gelirken bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bilkent Otel'de düzenlenen şehit aileleri ve gazilerle buluşma sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin haziran ayında yeniden güncellenmesi tartışmalarına yorum yaptı.

KILIÇDAROĞLU: AÇLIK SINIRININ ALTINDA ASGARİ ÜCRET Mİ OLUR?

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Bari 'açlık sınırı ücreti' desinler, onun bile altına düştü zaten. Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Normali de budur zaten."

GÖZLER CHP'Lİ BELEDİYELERE ÇEVRİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun hükümete yaptığı bu çıkış sonrası CHP'li belediyelerinde çalışanların maaşına zam yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Özellikle gözler her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

TÜRK - İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı.' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım."

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret için yaptığı açıklamada zam tartışmalarını yersiz bulduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”