Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobile ilişkin sözleri tekrar gündemde
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mart 2019 tarihinde yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde. Görüntü paylaşım rekoru kırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mart 2019 tarihinde Ordu'da açıklamalarda bulunmuş, konuşmasında yerli otomobil projesi üzerinden hükümeti eleştirmişti.
"OTOMOBİL ÜRETİYORUZ DEDİLER, HANİ NEREDE?"
Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı.
İşte yerli otomobil:
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