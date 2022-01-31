Kemal Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kemal Okuyan'ın biyografisi

Kemal Okuyan Türkiye Komünist Partisi'nde merkezi komite üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinde bulunmaktadır. Peki, Kemal Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Kemal Okuyan'ın biyografisi...

KEMAL OKUYAN KİMDİR?

59 yaşındaki Kemal Okuyan 1962 yılında doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yılları İzmir ve İstanbul'da geçmiştir. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü bitirmiştir.

Siyasi hayatı lise yıllarında TİP içinde başlamıştır. 1980 yılında 11 ay boyunca yayınlanan Sosyalist İktidar dergisi çevresinde bulunmuş ve yine ilk yazıları bu dergide yayınlanmıştır. 1986 yılında yayın hayatına başlayan Gelenek dergisinin yayın kurulunda ve bu dergi çevresinde oluşan hareketin önder kadrosu içinde yer almış, bu hareketin daha sonra partileşme süreçlerinde önce Sosyalist Türkiye Partisi, ardından Sosyalist İktidar Partisi'nde çeşitli görevler almıştır. Sosyalist İktidar Partisi 11 Kasım 2001 tarihinde Türkiye Komünist Partisi ismini aldıktan sonra bu partide Merkez Komitesi üyeliğini sürdürdü. TKP'nin bölünme sürecinde Komünist Parti kanadında yer aldı. Okuyan, partiyi çeşitli uluslararası toplantı ve etkinliklerde de temsil etti. Kemal Okuyan Ekim 2012-Haziran 2014 tarihleri arasında yayınlanan günlük gazete soL'un genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Okuyan, internet haber portali soL'un sürekli yazarlarından olup, kendisinin yayınlanmış birçok kitabı da bulunmaktadır.

KİTAPLARI

Demokrasiye Aykırı Yazılar

Asker Partisi Ne İstiyor?

Sivil Toplum: Devletin Büyümesi

Stalin'i Anlamak

Türkiye'de Sosyalizmin İktidar Arayışı

Ne Yapmalı'cılar Kitabı

Sosyalist Devrim Teorisi

Sovyetler Birliği'nin Çözülüşü Üzerine Anti-Tezler

Ergenekon ve AKP Arasında Sıkışan Sol

Türkiye Solunun Yurtseverlik Sınavı (2013)

Devrimin Gölgesinde: Berlin-Varşova-Ankara 1920 (2019)