Kemal Osmankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Osmankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Osmankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Osmankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Osmankovic 4 Mart 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kemal Osmanković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Osmankovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Kemal Osmankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Osmankovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Osmankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Osmankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kemal Osmankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Osmankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar

13 Ağustos 2020 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

Kemal Osmankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Osmankovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Kemal Osmankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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