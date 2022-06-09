Kemal Tahir Kütüphanesi sınava hazırlanan öğrenciler için 24 saat açık
Pendik'te bulunan Kemal Tahir Kütüphanesi YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin daha fazla yararlanabilmesi için 24 saat boyunca açık olacak ve öğrencilere ikramlarda bulunacak.
Kemal Tahir Kütüphanesi YKS sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin kütüphaneden daha fazla yararlanabilmesi için YKS sınavının olacağı 18 Haziran tarihine kadar hizmet verecek. Sınava hazırlanmak için kütüphanede ders çalışmaya gelen öğrencilere kütüphane tarafından her akşam ve gece ikramlarda bulunulacak.
KÜTÜPHANE HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK
Kütüphane, YKS sınavının olduğu 18 Haziran tarihine kadar Pazar günleri de dahil olmak üzere her gün açık olacak ve kütüphaneye girişler saat 24.00'e kadar devam edecek.