İzmir'in Kemalpaşa ilçesi belediyesinde gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı. 6'sı belediye çalışanı olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Peki, Kemalpaşa Belediyesi hangi parti? Belediye başkanı kim? Rıdvan Karakayalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruların cevapları haberimizde...

KEMALPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ? BELEDİYE BAŞKANI KİM?

İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Rıdvan Karakayalı 67 bin 695 geçerli oyun 30 bin 945'ini alarak belediye başkanlığına seçilmiştir.

KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN KARAKAYALI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

63 yaşındaki Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı.

1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.

1980 yılında Kemalpaşa Lisesi'ne atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı. 1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.

Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı. Evlidir, bir çocuk babası olmaktadır.

Rıdvan Karakayalı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçim sonucunda Belediye Başkanı seçilmiştir. Halen bu görevi üstlenmektedir.