Kemani ne demek, TDK'ya göre Kemani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kemani ne demek? Kemani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kemani kelimesi. Peki kemani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kemani nedir, kemani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEMANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kemani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kemani kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kemani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alaturka müzikte keman çalan kimse

