Kemankeş ne demek, TDK'ya göre Kemankeş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kemankeş ne demek? Kemankeş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kemankeş kelimesi. Peki kemankeş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kemankeş nedir, kemankeş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEMANKEŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kemankeş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kemankeş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kemankeş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okçu



KEMANKEŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimi yayı öptü, kimi fırlattı / En er kemankeşe yetti üç atım

