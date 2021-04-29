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Kemer tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmuyor: Mama desteği devam edecek

Tam kapanmada Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacak.

Kemer tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmuyor: Mama desteği devam edecek

Kemer'de, Nisan ayı boyunca 198 ihbar gelen merkezde, 8 köpek ve 109 kedi kısırlaştırılırken, 8 köpek ve 109 kedi de kuduz aşısıyla aşılandı. Toplam 9 köpek ve 14 kedinin sahiplendirildiği merkezde, 104 hayvan da tedavi edildi. Nisan ayı boyunca 23 köpek ve 19 kedi barınağa terk edildi. Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, 17 başıboş gezen köpeği de barınağa getirerek gerekli tüm tedavilerini tamamladı.

Veteriner Hekim Fevzi Uzun, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pandemi dönemi olmasına rağmen tüm çalışmalarımız bu yönde. Bunların dışında sokak hayvanları için mama desteği sağlıyoruz. Ülke olarak tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarına besleme yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde ilçe genelinde belirli yerlerde bulunan kedi evlerine mamalarını bırakmaya devam edeceğiz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kemer tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmuyor: Mama desteği devam edecek

Kemer tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmuyor: Mama desteği devam edecek

Kemer tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmuyor: Mama desteği devam edecek

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