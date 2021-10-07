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Kemoterapi ne demek, TDK'ya göre Kemoterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kemoterapi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kemoterapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kemoterapi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kemoterapi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kemoterapi ne demek, TDK'ya göre Kemoterapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kemoterapi ne demek? Kemoterapi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kemoterapi kelimesi. Peki kemoterapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kemoterapi nedir, kemoterapi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kemoterapi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kemoterapi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KEMOTERAPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kemoterapi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kemoterapi kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre kemoterapi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kimyasal tedavi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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