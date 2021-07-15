Kemoterapi tedavisi bitmişti! Şarkıcı Şimal'den kötü haber geldi! Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Nisan ayında meme kanseri teşhisi konulan ve vakit kaybetmeden tedavisine başlayan şarkıcı Şimal 30 Haziran'da yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisini sonlandırdığını ve konserlerine devam edebileceğini duyurmuştu. Ardından Bodrum'a konser vermek için geçen Şimal'den üzücü haber geldi.

İKİ AYRI KONSER VERECEKTİ

Bodrum ve Çeşme'de iki ayrı konser vermesi beklenen şarkıcının aniden değerlerinin düşmesi üzerine Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BİR SÜRE DİNLENECEK

Menajeri Esat Kaba tarafından hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylendi.

Ardından şarkıcı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Şimal, sevenlerine panik olmayın diyerek iyi olduğunu ve daha da iyi olacağını söyledi.

Öte yandan Şimal yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet rapor temiz çıkmasının ardından Bursa ve Eskişehir'de konserlerine başlamıştı.

Eskişehir konserinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimal şu sözlere yer vermişti:

"Rüya gibi her şey. Yeni şarkı provası , kıyafet provası ,kulis halleri … Ne güzel şey yaşamak. Öyle güzel bir geceydi ki mutluluk gözyaşları döküldü. Hasret giderdik benim için en özel şehir olan ESKİŞEHİR de Göz göze anlaştık şarkılarda dertleştik. Herkese tek tek sarılamasam da kalplerimiz sarmaş dolaştı. Çok teşekkür ederim güzel Es Es . Sen başıma gelen en güzel şehirsin."