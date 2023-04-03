Ken Higuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken Higuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken Higuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ken Higuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ken Higuchi 24 Haziran 2003 tarihinde Sagamihara, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 樋口 堅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ken Higuchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ken Higuchi'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ken Higuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ken Higuchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ken Higuchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ken Higuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

Ken Higuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ken Higuchi şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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