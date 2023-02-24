Kenan Delic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Delic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Delic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Delic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Delic 2 Mayıs 1999 tarihinde Tešanj şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenan Delić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Delic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Kenan Delic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kenan Delic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Delic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Delic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Delic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Delic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U19

9 Şubat 2018 yılında NK Dugopolje

8 Şubat 2019 yılında Radnik Bijelj.

14 Şubat 2020 yılında TOSK Tesanj

30 Haziran 2020 yılında Radnik Bijelj.

13 Temmuz 2020 yılında TOSK Tesanj

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

Kenan Delic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Delic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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