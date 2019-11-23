Kenan Evren’e müebbet hapis vermişti! O hakim hayatını kaybetti

Zamanında Evren'e müebbet veren hakim, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Saday (69) yaşamını yitirdi.

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Saday için yarın Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazı sonrası tören düzenlenecek.

Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Saday, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de dünürüydü.