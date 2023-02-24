Kenan Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Hebibovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Hebibovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Hebibovic 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenan Hebibović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Hebibovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenan Hebibovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kenan Hebibovic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Hebibovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Hebibovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Hebibovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Hebibovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2020 yılında FK Klis

3 Mart 2021 yılında Igman Konjic

Kenan Hebibovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Hebibovic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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