Kenan İmirzalıoğlu açıklamalarıyla eleştirilmişti! Sinem Kobal'dan hamle geldi! Doğum günü için bakın ne istedi!

14 Ağustos'ta 34 yaşına girecek olan oyuncu Sinem Kobal, doğum gününü kutlamak isteyenler için hediye yerine HAYTAP'a bağışta bulunmalarını istedi.

5.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı kampanyayı duyuran Sinem Kobal, "Doğum günümü bir nebze de olsa anlamlı hale getirmek adına bana hediye göndermek isteyen herkesin HAYTAP'a bağışta bulunarak bir canlı için fayda sağlamasını istiyorum. Bu bana hediyelerin en güzeli olur. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkürler." notunu düştü.

AÇIKLAMALARI OLAY OLDU

Tatil dönüşü ülkemizde yaşanan yangın felaketi ile ilgili konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten... Belki biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu." açıklamasıyla sosyal medyada en çok konuşulan kişiler arasına girmişti.

Eşi Sinem Kobal'ın da canının çok sıkıldığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Ben hakikaten sütünden endişe ettim. Bayağı dertleniyordu, orada tatil yaptık. Birçok insan tanıyoruz orada, esnaf arkadaşlarımız var. Birçok arkadaşımız var. Haberleri alıyoruz tabii... İçimiz gerçekten kan ağlıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağaç da bir can gibi..." demişti.