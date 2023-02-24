Kenan Kodro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Kodro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Kodro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Kodro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Kodro 19 Ağustos 1993 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Kodro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Kenan Kodro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kenan Kodro'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenan Kodro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kenan_kodro/

Kenan Kodro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Kodro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kenan Kodro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Kodro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2011 yılında Real Sociedad B

1 Şubat 2012 yılında CD Lagun Onak

30 Haziran 2012 yılında Real Sociedad B

12 Temmuz 2014 yılında Osasuna

1 Temmuz 2017 yılında Mainz

14 Şubat 2018 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2018 yılında Mainz

3 Temmuz 2018 yılında FC Kopenhag

31 Ocak 2019 yılında Athletic

28 Ocak 2021 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2021 yılında Athletic

24 Ağustos 2021 yılında Fehérvár

Kenan Kodro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Kodro şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenan Kodro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antiguoko

Bosna-Hersek takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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