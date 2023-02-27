Kenan Orana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Orana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Orana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Orana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Orana {dogum-tarihi} tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Orana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Kenan Orana'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Orana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Orana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenan Orana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Orana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Orana şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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