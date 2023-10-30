Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu minik Zayn bu kez korkuttu! Vitesli motordan böyle düştü!

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez korkuttu. İlk kez kullandığı motosikletten düşen minik Zayn, pes etmeyerek motosikleti kullanmaya devam etti. Sosyal medya hesabında paylaşılan o anlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YAYINLAMA
Google News
Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu minik Zayn bu kez korkuttu! Vitesli motordan böyle düştü!

Minik Zayn Sofuoğlu’nun boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabildiği videolar sosyal medyada ilgi görüyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı dünya genelinde milyonlar izliyor.

İlk kez vitesli motosiklet kullanan 4 yaşındaki Zayn bu kez korkuttu. Kontrolünü kaybederek düşen minik Zayn, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikleti kullanmaya devam etti.

O anlar Zayn’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda, “Hiçbir şey kolay öğrenilmiyor” ifadeleri yer aldı.

0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail askerleri Hamas tarafından pusuya düşürüldü!
İsrail askerleri Hamas tarafından pusuya düşürüldü!
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Türkiye'den ikinci yüz yıla merhaba! 7 den 70'e 81 ilde tüm Türkiye tek yürek oldu
Türkiye'den ikinci yüz yıla merhaba! 7 den 70'e 81 ilde tüm Türkiye tek yürek oldu
Dünya liderleri cumhuriyetimizin 100. yılını böyle kutladı: NATO çok çarpıcı fotoğrafla kutlama mesajı yayınladı!
Dünya liderleri cumhuriyetimizin 100. yılını böyle kutladı: NATO çok çarpıcı fotoğrafla kutlama mesajı yayınladı!
Son Haberler
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi
Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi
Tuzla'da geçmişin izleri canlandırıldı! Tarihi 'Perili köşk' müze oldu
Tuzla'da geçmişin izleri canlandırıldı! Tarihi 'Perili köşk' müze oldu
Dünya liderlerinden Türkiye'ye 100. yıl kutlama mesajları geldi
Dünya liderlerinden Türkiye'ye 100. yıl kutlama mesajları geldi
Başkan Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: 'Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz'
Başkan Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: 'Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz'
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
İsrail - Filistin savaşında son durum ne? Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor, Öldürülen çocuk sayısı açıklandı
İsrail - Filistin savaşında son durum ne? Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor, Öldürülen çocuk sayısı açıklandı
Türkiye'den ikinci yüz yıla merhaba! 7 den 70'e 81 ilde tüm Türkiye tek yürek oldu
Türkiye'den ikinci yüz yıla merhaba! 7 den 70'e 81 ilde tüm Türkiye tek yürek oldu
Gazze'de iletişim tamamen kesilmişti! Elon Musk'ın starlink'i devreye girdi
Gazze'de iletişim tamamen kesilmişti! Elon Musk'ın starlink'i devreye girdi
Bugün ve 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak!
Bugün ve 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak!
Yorumlananlar
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!