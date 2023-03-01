Kendall Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kendall Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kendall Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kendall Gyamfi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.