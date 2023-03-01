Kendall Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kendall Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kendall Gyamfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kendall Gyamfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kendall Gyamfi 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kendall Gyamfi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kendall Gyamfi'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kendall Gyamfi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/Kendall_AG2
Kendall Gyamfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kendall Gyamfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kendall Gyamfi şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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