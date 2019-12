Kendall Jenner'ın babasından hakkında yıllar sonra gelen itiraf

Kendall Jenner'ın cinsiyet değiştirerek kadın olan babası magazin gündeminde ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Babası: Kendall ve prens Harry evlenseydi her şey bambaşka olurdu. Kendall her şeyden vazgeçmek zorunda kalırdı" dedi...

Şu an I'm a Celebrity… Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn, şimdi de büyük kızı Kendall hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.

Kızının sosyal medya olmadan ne yapacağını bilmediğini de söyleyen Caitlyn “Bizimkiler sıkı bir kraliyet takipçisi. En büyük eğlenceleri ise Kraliyet Ailesi” demeyi de ihmal etmedi…