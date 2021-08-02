Kendini asmayı düşünmüş... Üvey babadan küçük kıza cinsel taciz!

A.B.B. adlı bir kız çocuğu, öne sürülen bilgilere göre, henüz 13 yaşındayken, üvey babası Engin O.’nun cinsel tacizine maruz kaldı. Üvey babanın tacizleri, yaklaşık 2 sene boyunca devam ederken, pandemi döneminde A.B.B.’nin tavırlarındaki değişim, anne J.O.’nun dikkatini çekti. Psikiyatrik muayenede A.B.B., cinsel taciz gördüğü anları anlattı, kendisine depresyon ve kaygı bozukluğu teşhisi koyuldu.

"KENDİMİ ASMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Öte yandan A.B.B.’nin günlükleri de incelendiğinde, üvey babanın tacizi küçük kızın yazısıyla doğrulandı. A.B.B.’nin, kendisini asarak intihar etmeyi bile düşündüğünü yazdığı günlükte “Ben uyurken yanıma geliyor. Ne yaptığını sorduğumda üzerimi örtmek için geldiğini söylüyor. Annem bunları öğrense çoktan boşanmışlardı. Belki de çok uzaklara gitmeliyim ama hiçbir yerde istenmiyorum. O kadar baskı altındayım ki kendimi asmayı düşündüm. Yarın karne günü ve mutlu numarası yapmalıyım. Odama kamera koymayı bile düşündüm. Annemler odalarına kilit aldılar. Ben de almak istedim ama gerçeği asla söyleyemezdim. Canım çok sıkkın. Bana dokunduğunu, taciz ettiğini söyleyemiyorum. Yetti artık çok sıkıldım” yazdığı görüldü.

ÜVEY BABA CİNSEL TACİZİ İTİRAF ETTİ!

Hem A.B.B.’den alınan ifadelerinden hem de yazdığı günlükten cinsel tacizin ortaya çıkmasının sonrasında anne J.O.’nun şikayeti üzerine Engin O., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Engin O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin O. hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Karar duruşmasında savunmasını gerçekleştiren Engin O., cinsel tacizi itiraf etti. Engin O., “Uyurken üzerini örtmek için odaya girdiğimde A.B.B.’nin bacakları açıktaydı. Nefsime hakim olamadım ve bacaklarına dokundum. İrkilince odadan geri çıktım. Ondan başka bir şey yapmadım. Bu olaydan sonra A.B.B. bana ön yargılı oldu” diye konuştu.

TACİZCİ BABAYA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI!

Yaşadıklarını anlatan A.B.B. ise “İlk kez evimizin çatısında tacize uğradım. Devamlı aynı şeyleri yapıyordu. Yattığım odanın kapı kolunu sessizce indirip, içeri giriyordu. Ben bunları günlüğüme yazdım. Cinsel taciz, ben günlük tutmaya başlamadan 6 ay önce başlamıştı” dedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılamanın sonucu Engin O.’ya 15 yıl hapis verirken, duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasının olmaması nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.