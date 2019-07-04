Kendini çeken kişiye kafa atan Canan Tuğaner'in yeni işi belli oldu

TRT ekranlarında Sunuculuk yapan Canan Tuğaner bikini ile deniz kenarında yürürken kendisini çeken İranlı biriyle tartıştıktan sonra kafa atmıştı. Canan Tuğaner,şimdi ise Beşiktaş Belediyesi ile anlaştı.

BAŞ DANIŞMANLIK YAPACAK

En İyi Arkadaşım, Davetsiz Misafir, Vazgeç Gönlüm gibi dizilerde rol alan ve TRT ekranlarında uzun dönem sunuculuk yapan Canan Tuğaner, bundan sonra Beşiktaş Belediyesi'nde basın danışmanı olarak görev yapacak. Tuğaner, yeni anlaşmanın ardından Instagram hesabındaki biyografi kısmına da yeni işinin bilgilerini ekledi.

GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN ADAMA KAFA ATMIŞTI

2017 yılında arkadaşlarıyla günübirlik Büyükada'ya giden Canan Tuğaner, cep telefonuyla konuşurken kendisini görüntüleyen kişiye tepki göstermiş ve arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında Tuğaner, kendisinin görüntülerini çektiğini iddia eden kişiye kafa atmış ve alnında yaralanmıştı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde yürürken çekilen görüntüleri çıkmış ve Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulunmuştu.

CANAN TUĞANER KİMDİR?

Canan Tuğaner Rauf Orbay ilkokulu ve Tınaztepe Lisesi mezunu. Ardından AST tarafından açılan sınavlara girmiş ve kazanmış sonrasında ise Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimini sürdürdü. Ekran severler tarafından Türkiye’nin Yıldızları finalisti olarak tanındı. Ayrıca En İyi Arkadaşım, El Gibi, Davetsiz Misafir, İnadım İnat ve Vazgeç Gönlüm isimli dizilerde rol aldı. Tuğaner, oyunculuğa ara verdikten sonra programcılık hayatını sürdürmeye devam etti. Her Yerde Müzik isimli programı TRT ekranlarında uzun süre