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  3. Kendini 'hoca' olarak tanıttı ve kadınlara cinsel istismarda bulundu!

Kendini 'hoca' olarak tanıttı ve kadınlara cinsel istismarda bulundu!

Kendisini hoca olarak tanıtan ve evliliklerinde sorun yaşayan kadınlara evliliklerini kurtarabileceğini vadederek cinsel istismarda bulunan Burhan D. sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Burhan D. tutuklandı.

İstanbul'da kendini hoca olarak tanıtan ve kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle istismarda bulunan Burhan D.'nin ortaya çıkan görüntüleri görenleri şok etti.

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Evliliklerinde boşanma aşamasına gelen kadınların eşleriyle arasını düzeltmeyi vadederek hem parasını alan hemde çıplak bir vaziyette vücutlarının çeşitli bölgelerine yazılar yazan Burhan D. tutuklandı.

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Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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