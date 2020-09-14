İstanbul'da kendini hoca olarak tanıtan ve kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle istismarda bulunan Burhan D.'nin ortaya çıkan görüntüleri görenleri şok etti.

Evliliklerinde boşanma aşamasına gelen kadınların eşleriyle arasını düzeltmeyi vadederek hem parasını alan hemde çıplak bir vaziyette vücutlarının çeşitli bölgelerine yazılar yazan Burhan D. tutuklandı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.