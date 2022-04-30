Kendini mesih gören Hasan Mezarcı haddini aştı! Alkolü haram olmaktan çıkardı! " Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!"

Ramazan ayında oruç tutanların su içmesinde bir sakınca olmadığını ifade eden sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren ve kendisini mesih olarak gören Hasan Mezarcı çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı.

"SAĞLIĞA ZARAR VERDİĞİNİ BİLİYORSUNUZ, KARARI SİZ VERİN"

Alkol tüketmeyi haram olmaktan çıkardığını ifade eden Hasan Mezarcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım! Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!"