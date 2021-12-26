Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı Noel'i doğum günüymüşçesine kutladı! Sosyal medya yıkıldı! Esprili yorumlar okuyanları kahkahaya boğdu!

Bir dönem Refah Partisi Milletvekili olan ve ardından Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, Noel'i kutladı.

Bir dönemin radikal İslamcılarından olan ve Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapise girmiş, hapisten çıkınca da 'Mesih' olduğunu ilan etmişti.

KARIŞIK KURUYEMİŞ BİLE VAR

Mezarcı'nın, Düzce'deki evinde 2021 Noeli'ni kutladığı görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mezarcı, "Mesih bu akşam 2021 Noelini şahitleriyle birlikte Düzce'deki evinde kutluyor..." notunu ekledi.

Mum üfleyen Mezarcı'ya etrafındakilerin 'İyi ki doğdun Mesih' diye tezahürat yaptılar.

Bu anların paylaşılmasıyla Hasan Mezarcı Twitterda gündem olurken sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları esprili paylaşımlar ise görenleri güldürdü.