Kendini mutfağa atan Çağatay Ulusoy suşi yaptı

Oyunculuk dışında mutfakta da iyi olduğunu göstermek isteyen Çağatay Ulusoy kollarını sıvayarak suşi yapmaya karar verdi. Ünlü oyuncu bu anları hayranları ile paylaşmayı ihmal etmedi

KENDİNİ MUTFAĞA ATTI

Sosyal medya hesabından "Evde sushi denemesi yapanlar" notu ile paylaşım yapan Çağatay Ulusoy karantina günlerinde evde olmayı eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. İşte oyuncunun yaptığı o paylaşım..

BAYRAM TATİLİNDE BİR ARADA

Ramazan bayramında gözlerden uzak doğa ile iç içe ve temiz hava altında bayramlaşmak isteyen ünlü çiftler Tatlıtuğ-Dizer çiftinin Kemerburgaz'daki evinde buluştu.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Sürekli olarak haklarında çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren Duygu Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle bu pozunu yayınlayarak "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.