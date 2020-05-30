Kendini mutfağa atan Çağatay Ulusoy suşi yaptı
Ramazan bayramında Kıvanç Tatlıtuğ'un Kemerburgaz'daki evinde keyifli günler geçiren Ulusoy evine dönünce kendini mutfağa attı.
Oyunculuk dışında mutfakta da iyi olduğunu göstermek isteyen Çağatay Ulusoy kollarını sıvayarak suşi yapmaya karar verdi. Ünlü oyuncu bu anları hayranları ile paylaşmayı ihmal etmedi
KENDİNİ MUTFAĞA ATTI
Sosyal medya hesabından "Evde sushi denemesi yapanlar" notu ile paylaşım yapan Çağatay Ulusoy karantina günlerinde evde olmayı eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. İşte oyuncunun yaptığı o paylaşım..
BAYRAM TATİLİNDE BİR ARADA
Ramazan bayramında gözlerden uzak doğa ile iç içe ve temiz hava altında bayramlaşmak isteyen ünlü çiftler Tatlıtuğ-Dizer çiftinin Kemerburgaz'daki evinde buluştu.
AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ
Sürekli olarak haklarında çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren Duygu Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle bu pozunu yayınlayarak "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.
HABERE YORUM KAT