Kendisinden haber alınamayan kişi baraj göletinde aranıyor Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kayıp ihbarı yapılan kişi için Gökpınar Barajı göleti ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kendisinden bir süredir haber alınamayan Aydan Özdem'in (39) ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Özdem'in telefonundan en son Karakurt Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı göleti civarında durum paylaşımı yaptığının belirlenmesi üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Gölet çevresinde AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri de gölet içinde destek veriyor. Kaynak: Anadolu Ajansı Denizli