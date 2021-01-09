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  3. Kendisine gönderme yapan Işın Karaca'ya Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi!

Kendisine gönderme yapan Işın Karaca'ya Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi!

Geçtiğimiz günlerde şarkı çıkardığını açıklayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'a, Işın Karaca "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" diyerek tepki göstermişti. Boluğur'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.

Kendisine gönderme yapan Işın Karaca'ya Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi!

Her yaptığı olay olan ve son zamanlarda söylemleri ile sık sık gündem olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde “Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda” sözleriyle müzik dünyasına adım attığını açıklamıştı.

Kendisine gönderme yapan Işın Karaca'ya Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi!

Merve Boluğur'un bu hareketinin ardından bir çok kişi eleştiri oklarını güzel oyuncuyla çevirdi. İçlerinden en dikkat çeken eleştiri ise Işın Karaca'nın eleştirisi oldu.

"BİR SEN EKSİKTİN"

Karaca müzik sektörüne atılacağını açıklayan Merve Boluğur’a "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" sözleriyle tepki gösterdi.

Kendisine gönderme yapan Işın Karaca'ya Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi!

Işın Karaca'nın bu çıkışının ardından Merve Boluğur'un ne tepki vereceği merak konusu olmuşken Boluğur'dan karşı hamle gecikmedi.

Boluğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üstü kapalı bir şekilde Işın Karaca’ya göndermede bulundu.

Kendisine gönderme yapan Işın Karaca'ya Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi!

Boluğur, Konfüçyüs’ün "Büyük insanların aradığı şey kendi içindedir, küçük insanların istediği şey ise diğerlerinde..." sözünü paylaşan Merve Boluğur, kısa bir süre sonra da Albert Einstein’ın "Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir" sözlerini paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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