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  3. Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını maket bıçağıyla öldürdü

Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını maket bıçağıyla öldürdü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aynı evde yaşayan Afkan uyruklu kişiler uyuşturucu içtikten sonra kavgaya tutuştu. Ali M., kendisine tecavüz etmeye çalışan Nur Muhammet'i maket bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Üç köprü Köyü'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Afganistan’daki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve aynı evde yaşayan 2 Afgan genç, evde uyuşturucu içtikten sonra başladı. İddiaya göre Nur Muhammet, Ali M'ye cinsel tacizde bulundu.

Öfkelenen  Ali M., eline aldığı maket bıçağını  Nur Muhammet'in göğsüne defalarca batırdı. Yaralanan gencin kardeşi olayı sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine ulaşan ekipler, Nur Muhammet’in hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Ali M. gözaltına alınırken ölen gencin kardeşi Kasım Muhammet ise, gözyaşlarına boğuldu.

Nur Muhammet'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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