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Kendisini ''alemin kralı'' ilan etti! Aile içinde dehşet saçtı

Konya'da Halil G. isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kuzeni ve yengesini bıçakladı. Kuzeninin öldüğü yengesinin yaralandığı olayda yakalanan Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, ''Bu alemde kral varsa o da benim'' dedi.

Kendisini ''alemin kralı'' ilan etti! Aile içinde dehşet saçtı

Konya'da 21 yaşındaki Halil G. isimli bir kişi bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştığı kuzeni Serkan Kaya'yı ardından ise yengesi Makbule G.'yi bıçaklı saldırıda bulundu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Halil G.'nin gazetecilere söylediği sözler ise duyanları şaşırttı.

 Konya'nın Karatay ilçesinde saat 13.00 sularında gerçekleşen olayda 21 yaşındaki Halil G., bilinmeyen sebepten dolayı tartıştığı Fetih Mahallesi'nde oturan teyzesinin oğlu 26 yaşındaki Serkan Kaya'yı aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Kendisini ''alemin kralı'' ilan etti! Aile içinde dehşet saçtı

KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

Ardından Tatlıcak Mahallesi'ne giden Halil G., burada ise tartıştığı yengesi Makbule G.'yi bıçakla yaraladı. Yaşanan olayların sonra ihbar üzerine olay yerlerine gelen ambulansla Serkan Kaya kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken yenge ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kendisini ''alemin kralı'' ilan etti! Aile içinde dehşet saçtı

''KRAL BENİM''

Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken  Halil G. ise kaçmasından bir süre sonra Tatlıcak Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, ''Bu alemde kral varsa o da benim'' dedi. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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