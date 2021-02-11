Kendisini terk eden kız arkadaşına bıçakla dehşeti yaşattı

Soğanlı Mahallesi Kara Sokak akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Aydan T. eski erkek arkadaşı Erdal K'dan bir süre önde ayrıldı.

Erdal K' daha sonra Aydan T.'nin evinin önüne gelerek barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan Erdal K, bıçakla eski kız arkadaşına saldırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aydan T'yi kolundan ve karnından bıçakla yaralayan Erdal K. olay yerinden kaçtı. Şahsın uzaklaştırmasının olduğu ve daha önceden de Aydan T'nin evine taşladığı öğrenildi.

Erdal K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.