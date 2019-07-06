Kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen kocasının organını kesti

Uganda'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Uganda'da 35 yaşındaki Beatrice Acen isimli kadın, aşırı alkol aldıktan sonra kocası Moses Oket ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Acen, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen Oket'in uyurken cinsel organını kesti.

35 yaşındaki Beatrice Acen, akşam saat 10 sıralarında eve sarhoş bir şekilde geldi. Acen, eve geldiğinde 46 yaşındaki kocası Moses Oket ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Kocasının aşırı alkol almasından bıkan Oket, ceza olarak eşi ile ilişkiye girmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine kadın kocasına saldırıp penisini kesti.

Olayı anlatan Oket, şunları söyledi:

"Avdan döndükten sonra evime geldim. Eşim evde olmadığı için, kızım bana akşam yemeğini hazırladı. Yemekten sonra uyudum. Saat 10.00 sıralarında eşim kapıyı çalıp beni uyandırdı. Aşırı alkol kullanmasına artık tolerans göstermek istemediğim için cinsel ilişkiye girmek isteyen eşimi, ilişkiye girmeyerek cezalandırdım. Tekrar uykuya daldım. Bir süre sonra cinsel organımda oluşan ağrı ile uyandığımda penisimin kesilmiş olduğunu ve yatağın kanlar içinde kaldığını gördüm."

Olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Moses, kaçan eşi hakkında davacı oldu. Acen, geçen sene de kavga ettiği kocasının köprücük kemiğini kırmıştı.

UGANDA NEREDEDİR?

Uganda asıl adı ile Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Kampala'dır. Ülkede konuşulan resmi dil İngilizcedir. Ilıman iklime sahiptir. Ülkenin toplamda beş komşusu vardır. Bunlar; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Kenya ve Tanzanya'dır. İnanışın çoğunluğunu Katolikler oluşturur. Ülke tam anlamıyla kara ülkesidir. Hiçbir denize kıyısı yoktur. Uganda tarihi boyunca birçok devlete, birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır.

Uganda, 1894 yılında Britanya himayesinde idi. Daha sonra ortaya çıkan karışıklık döneminde, 9 Ekim 1962 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 25 Ocak 1971 tarihinde ülkede askeri darbe olmuştur. Uganda'da bugün çoklu partili yönetim şekli vardır.

Uganda halkı geçimini çoğunlukla hayvancılık ile sağlar. Çok eski yıllarda da tarım ve avcılık ile yoğun olarak uğraşmaktalardı. Turistlere karşı yoğun ilgi göstermektediler. Halkı genel olarak sıcakkanlıdır.

Uganda halkının tarım ile uğraşan kesimi pek çok sebze meyve yetiştirir. Muz, mısır, yerfıstığı başlıca yetişen ürünlerdir. Ticaret için üretilen ana ürünler pamuk ve kahvedir.

Uganda’da yaygın olarak yapılan spor basketboldur. Ayrıca sinemaya da büyük önem verirler. Ülkede pek çok festival düzenlenir.

Uganda mutfağının lezzetleri oldukça fazladır. Yemeklerinde genellikle İngiliz ve Arap mutfağı etkileri vardır. Bol soslu ve bol etli yemekler yaparlar. En çok bilinen yemekleri, Matooke'dir. Yeşil muzu ızgarada pişirirler. Yanına da patates kızartması ya da pilav ile servis ederler. Dikkat çeken yemeklerinden bir diğeri de Ugali'dir. Bu yemek de süt, su ya da mısır unu ile yapılır.