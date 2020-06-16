Kenenin en büyük düşmanı! avcı sülünler tabiata salınıyor

Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Gelemen Sülün Üretme İstasyonu 51 yılda 306 bin 675 sülün üreterek tabiata bıraktı. ’Kene avcısı’ olan sülünler Samsun’da üretilerek Türkiye’ye dağıtılıyor. Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yılda ortalama 14 bin sülün üretilerek, Türkiye’nin çeşitli illerinde doğaya salınarak, 6 bin adet sülün üretimi hedefleniyor. Korku ve paniğe sebep olan kene haberlerinden sonra harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yerli kuşlardan olan ve nesli hızla azalan sülünün tabiatta azalan popülasyonunu desteklemek amacıyla kurulduğunu vurgulandı.

KENE AVCISI

Erkekleri çok renkli uzun kuyruklu süslü, dişileri kül rengi, açık veya koyu kahverengi gri renklerde olan sülünler, kanatları küçük olmasına rağmen hızlı uçabilmekte. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde tarlaların ormanla karıştığı yerlerdeki kısa boylu bitkilerin dibi, sulak alanlar, açık araziler, ağaçlık araziler, fundalıklar ve orman kenarlarında yaşayan sülünler, doğadaki başlıca yiyecekleri arasında tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeşil filizler olsa da yazın en çok kene avcılığı yapmakta. Samsun 11. Bölge Müdürlüğü kene vakalarına müdahale konusunda erken ve tedbirli davrandıklarını ifade etti.