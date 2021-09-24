Kenet Mili ne demek, TDK'ya göre Kenet Mili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kenet mili ne demek? Kenet mili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kenet mili kelimesi. Peki kenet mili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kenet mili nedir, kenet mili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kenet mili kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kenet mili kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KENET MİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kenet mili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kenet mili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çatı ve öteki parçaların birleştirilmesinde kullanılan metal perçinler

