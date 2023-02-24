Kenin Devedzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenin Devedzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenin Devedzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kenin Devedzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kenin Devedzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenin Devedzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kenin Devedzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenin Devedzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenin Devedzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenin Devedzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenin Devedzic 1 Ocak 2000 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenin Devedžić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenin Devedzic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Kenin Devedzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kenin Devedzic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenin Devedzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenin Devedzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kenin Devedzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenin Devedzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

10 Şubat 2020 yılında HNK Orasje

15 Haziran 2020 yılında Sloboda Tuzla

Kenin Devedzic kimdir

Kenin Devedzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenin Devedzic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Kenin Devedzic nereli

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