Kenny Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kenny Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kenny Davis 17 Nisan 1988 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kenny George Michael Davis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kenny Davis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenny Davis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kenny Davis'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kenny Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kenny Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2004 yılında Redbridge FC
1 Temmuz 2005 yılında Harlow
8 Ağustos 2008 yılında Grays Athletic FC
1 Temmuz 2010 yılında Braintree
1 Temmuz 2016 yılında Boreham Wood
1 Temmuz 2017 yılında Sutton Utd
2 Temmuz 2022 yılında Farnborough
14 Ekim 2022 yılında Aldershot
14 Kasım 2022 yılında Farnborough
Kenny Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kenny Davis şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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