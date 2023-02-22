Kenny Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenny Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenny Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenny Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenny Kane 13 Ağustos 1999 tarihinde Ballymoney şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kenneth Kane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenny Kane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenny Kane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kenny Kane'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenny Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenny Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenny Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenny Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ballymena

Kenny Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenny Kane şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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